Non dà la precedenza: inseguita e minacciata di morte da un automobilista

TRENTO - Forse colpevole di non aver rispettato un dare precedenza, è stata inseguita, minacciata di morte, aggredita da un automobilista al volante accanto alla moglie. È successo a Malè, in provincia di Trento, qualche giorno prima di Natale.



Vittima una trentacinquenne della Val di Sole, rincorsa e raggiunta da un sessantenne di Commezzadura identificato grazie alle riprese di una telecamera installata nella zona industriale.



L'uomo, seduto in macchina accanto alla moglie, ha inseguito la 35enne superandola e costringendola con una brusca manovra a fermarsi mettendo la sua auto di traverso. Sceso in strada, l'ha minacciata di morte, aprendo e chiudendo violentemente, e più volte, la portiera della sua auto. Ma non solo. Una volta tornato alla guida ha fatto un'inversione a U per poi dileguarsi. Grazie alla denuncia presentata dalla donna ai carabinieri, è stato possibile rintracciare l'uomo, denunciato per violenza privata e minaccia e multato per oltre 300 euro. Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA