Piccolo è bello? Si direbbe di sì, per abbattere i costi e garantire servizio e accoglienza. Fra scoperte e novità, il 2022 si porta nel nuovo anno, ad esempio, l'Osteria da Cippi (attiva dal 2011 ma fino a un paio di anni fa un'altra cosa), a Frisanco (Pordenone). Nazzarena Del Fabbro (stage stellati al Tivoli di Cortina e alla Primula di San Quirino), ha 31 anni, il ristorante 8 coperti, il paese 5 abitanti. Prenotazione obbligatoria, ovviamente, per sentirsi come nel salotto di un amico.

TOCHETIN

Si chiama Tochetin (pezzettino in veneziano), neppure questa è una novità ma fino a pochi anni fa era (solo) una tabaccheria poi, grazie a Steve e Sara Bragato, fratello e sorella, è diventata (anche e soprattutto) una piccola bottega di gusto, a Chirignago, fra Mestre e Spinea, con selezioni mirate di chicche gastronomiche e gastronomia artigianale. Sugli scaffali poche ma buone bottiglie.

MICRO PAYER

A qualche chilometro di distanza ecco Payer, micro ristorante. Siamo a Spinea (Venezia) e anche qui tutto è piccolo (12 coperti), compreso un menu di poche ma curatissime proposte (esclusivamente di carne), in un ambiente amichevole e caloroso. Nadir e Moiza sono qui da qualche mese dopo aver gestito per anni il Macaco a Mestre.

HORTERIA

Da Mirano a Milano c'è una lettera di differenza, ma la scommessa di Giorgia Codato è piccola nelle dimensioni (25 coperti) ma grande nella sostanza: replicare nel capoluogo lombardo il successo del locale veneziano. Si chiama Horteria Moscova e promette piacevolezza, leggerezza, gusto.

PANISFIZIO

Spazi decisamente più ampi da Orlando Bortolami, fanatico della lievitazione e delle materie prime, che ha subito fatto centro a Jesolo con la sua pizzeria Panisfizio. Le 7 proposte di Margherita sono un cavallo di battaglia. È bastata un'estate per conquistare i Tre Spicchi della guida del Gambero Rosso e il favore dei clienti. Ha riaperto dopo la pausa post estiva: fra le novità un sontuoso babà.

ALAJMO

Dopo Venezia, Parigi e Marrakech la famiglia Alajmo è sbarcata anche a Cortina. Il nuovo, prestigioso indirizzo, in località Ronco, in poche settimane è già diventato uno dei Place to be della Perla delle Dolomiti. Del resto che l'accoppiata Alajmo-Toulà fosse destinata al successo non ci voleva un veggente per immaginarlo.

LA ROSTA

Quinto (Treviso), una storica trattoria chiusa da anni e fresca di restauro, un vecchio mulino sul fiume Sile. Riaperto da un mese grazie alla famiglia Zago, il ristorante conserva il nome (La Rosta), punta sul mare e raddoppia il concetto di cucina: classica nel menu alla carta, contemporanea nel Degustazione firmato da Nicola Cavallin.