Norbert Niederkofler, chiude il ristorante St.Hubertus (tre stelle Michelin): cosa succederà all'hotel Rosa Alpina?

Chiude il ristorante tre stelle Michelin St. Hubertus dello chef Norbert Niederkofler. La chiusura avverrà il 24 marzo e segnerà un cambiamento importante sia per il ristorante che per lo chef. La nuova proprietà del Rosa Alpina, che affianca il gruppo Aman alla famiglia Pizzinini, inizierà fra un mese i lavori di ristrutturazione dell’hotel a cinque stelle.



Il ristorante tristellato

Il ristorante di San Cassiano (Bolzano, ndr.), nel cuore dell'Alta Badia, è famoso perché celebra la filosofia della vita di montagna e usa solo ingredienti dell’arco alpino, ovviamente stagionali, che rispecchiano il carattere e la storia dei paesi montani. Con Niederkofler ai fornelli si è trasformato da piccolo spazio all’interno della pizzeria dell’hotel a locale meta di intenditori, ottenendo la prima stella Michelin nel 2000, la seconda nel 2007 e la terza nel 2018, corredata dalla stella verde nel 2020.

Cosa succederà ora a Niederkofler è difficile saperlo.

Alcune voci di corridoio lo danno alla guida di un suo nuovo locale a Brunico nella sede di Villa Moessmer, un vero gioiello storico (circondato dal parco) per il quale l’Ufficio provinciale beni architettonici e artistici ha espresso il parere favorevole sui piani di interventi di ristrutturazione presentati a giugno scorso.

Addio o arrivederci?

Il St. Hubertus perderà sicuramente le tre stelle. Infatti l'albergo Rosa Alpina, dove si trova il ristorante, sarà oggetto di profondi lavori di ristrutturazione dopo l’ingresso nell’assetto proprietario del gruppo Aman a fianco della famiglia Pizzinini. Lo chef, come trapela, rimarrà all'interno del gruppo, ma non sarà più operativo ai fornelli.

«Ci fermiamo per un anno e mezzo per lavori e dobbiamo ridefinire tutto il concetto della ristorazione. Il St. Hubertus – dice a Il Gusto Ursula Mahlknecht Pizzinini - Cambierà, sarà più piccolo, con meno coperti, con un’altra formula forse più esclusiva. Norbert è con noi dal 1994 e quindi è della famiglia, farà parte del think tank del Rosa Alpina».