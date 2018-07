Monfalcone nel mirino: multe agli ubriachi, tolleranza zero sulle strade

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - Dueche disturbavano i villeggianti in vacanza a Grado sono statidai carabinieri della Compagnia diche, da sabato scorso, hanno intensificato i controlli nella città dei cantieri, contro il degrado urbano e gli schiamazzi. Il monitoraggio viene fatto sia su strada che nei marina, per la presenza di innumerevoli imbarcazioni nel periodo estivo, ma anche ai parcheggi e alle case più isolate, per prevenire i furti in abitazione.Nella sola serata di venerdì scorso, 20 luglio, i militari dell'Arma di Monfalcone hanno controllato le vie del centro storico, i giardini pubblici e il quartiere di Marina Julia, con l’impegno di 17 militari, 7 pattuglie e la stazione mobile. Sono stati controllati 55 veicoli, identificate 110 persone, ispezionati 13 esercizi pubblici e controllate 5 persone sottoposte a obblighi di legge o ammessi a benefici penitenziari.La serata che si è rivelata non molto movimentata, anche a causa delle condizioni meteo avverse. Sono state elevate 5 contravvenzioni: una perdel mezzo, una per aver modificato le caratteristiche del veicolo, con ritiro della carta di circolazione e una per guida con. Intervento anche a Grado per disturbo della quiete pubblica che è costata a due turisti austriaci la contestazione dello stato di ubriachezza. I servizi coordinati di controllo dei carabinieri continueranno nel corso di tutta l’estate.