Veneto, stato di attenzione per forte vento e nevicate fino a domani

VENEZIA - Lo stato di «attenzione» per vento forte sulle Prealpi e sulla costa, e per nevicate oltre i 4-600 metri, è stato diffuso oggi, lunedì 19, dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile del Veneto. In particolare, fino alle ore 14.00 di domani, martedì 20., è previsto un rinforzo di venti da Est, a tratti forti sulle dorsali prealpine, sulla costa, in particolare quella centro-meridionale, e pianura; bora moderata-tesa sul resto della pianura.



Le nevicate sono previste tra la tarda serata di oggi e il primo mattino di domani, modeste fino a quote collinari, con possibili locali episodi fino a qualche fondovalle prealpino, con accumuli comunque scarsi. Possibile la formazione di ghiaccio, per cui è stato raccomandato agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di garantire la funzionalità e la sicurezza. Continuano, infine, a essere monitorate le frane del Tessina nel Comune di Chies d'Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, riattivate dopo le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane. A Perarolo viene mantenuta una fase operativa di «allarme» localizzata.

