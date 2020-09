Meteo, previsioni. Estate al capolinea: piogge e nubifragi da lunedì su gran parte dell'Italia, poi arriva un nuovo ciclone

le pianure lombarde, dell'Emilia e dell'alto Veneto.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni. Lpotrebbe ormai essere al capolinea. La prossimache comportaranno un ulterioreche potrebbe sancire definitivamente la fine della bella stagione. Lunedì 7 Settembre, l'arrivo di correnti fresche ed instabili in discesa dal Nord Atlantico, saranno alla base della formazione di un vortice ciclonico in sede mediterranea.Ad essere più colpite saranno, la Liguria (specie il settore centrale) il basso Piemonte,Le precipitazioni potranno essere molto consistenti con. Sul resto del paese la situazione invece resterà stabile e ancora dal clima estivo.Tra Martedì 8 e Mercoledì 9 però, il vortice di bassa pressione si allontanerà temporaneamente verso le Isole Baleari. A partire dalla sera di Giovedì 10 invece, l'area ciclonica prenderà nuovamente vigore e tornerà a disturbare il tempo sull'Italia con il ritorno delle piogge e dei temporali dapprima sulla Sardegna, sull'estremo Nordovest e parte del Centro, come riporta anche ilMeteo.it.Da Venerdì il maltempo si estenderà sulle due Isole Maggiori, su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e settori interni di Abruzzo e Lazio. Tempo instabile anche per tutto il weekend.