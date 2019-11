Le previsioni meteo per il Veneto indicano tra il pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, e le prime ore di domani precipitazioni intermittenti, a tratti moderate e a tratti con possibili rovesci o locali temporali. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto la pianura insieme a parte della fascia prealpina e pedemontana.



I fenomeni tenderanno a intensificarsi nella giornata stessa di domani e a farsi più persistenti, specie sui rilievi, con precipitazioni moderate, a tratti forti. Potranno avere anche carattere di rovescio e, specie su pianura e costa, localmente manifestarsi con temporali associati. Dalla serata di domenica i fenomeni saranno in graduale attenuazione a partire da Ovest.



In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale decentrato della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato lo stato di «Attenzione» per criticità idrogeologica (rete secondaria) su tutti i bacini idrografici del Veneto.

