Veneto protagonista a Marcopolo fra borghi, mura e gioielli d'arte: tutto l'itinerario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Veneto, con i suoi piccoli e grandi centri, è tra i protagonisti della nuove puntate di Weekend, il programma in onda dal lunedì al venerdì su "" alle 20:20.In compagnia della conduttricegli spettatori saranno accompagnati alla scoperta dei posti più belli d’Italia. Marcopolo, visibile al 222 del digitale terrestre e sul canale 810 di SKY.Il viaggio di Weekend inizia a Treviso, di cui Erika Mariniello svela le curiosità. Per continuare poi a Cittadella, centro medievale in provincia di Padova, dove la visita ha preso il via con una passeggiata sulle alte mura che la circondano., conosciuta anche come la piccola Venezia, è doverosa una visita alla torre, che ospita l'orologio meccanico più antico al mondo. Per una pausa di relax, Weekend ha portato gli spettatori a, famosa per le acque termali. Infine, dopo Arquà Petrarca, borgo in cui il noto poeta decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita e una visita a Valeggio sul Mincio, il paese dei tortellini, la cui forma sembra derivare dalla leggenda del “nodo d’amore”, l’itinerario veneto non poteva prescindere da una visita a Padova, città ricca di storia, con la famosa Università, i monumenti del centro storico e la celebre Cappella degli Scrovegni di Giotto, che vanta il primo bacio della storia dell’arte.