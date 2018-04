Pioggia e temporali: il Nordest ostaggio del maltempo fino a venerdì

Dalla serata di oggi, mercoledì 11 aprile, fino alle prime ore di venerdì 13, in Veneto sono attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane.



Il Centro funzionale della Protezione civile regionale mette in allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell'Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra Treviso, Vicenza e Verona, per eventuali criticità alla rete idraulica e fognaria e la possibilità di eventi franosi o colate rapide. Lo stato di attenzione perdura sino alle ore 14 di venerdì 13.

