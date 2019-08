Allerta meteo si estende: Veneto e Friuli a rischio fino a mercoledì.

AUTUNNO ANTICIPATO

A FERRAGOSTO

Bufera e calo brusco delle temperature

Si allargaIn Veneto il rischio di forti fenomeni temporaleschi, che aveva motivato ieri lo stato di allerta fino alle 8 di martedì 13 agosto sulle zone montane,e lo stato di allerta è stato, con rovesci e temporali più probabili lunedì sulle zone montane e pedemontane, e, specie dal tardo pomeriggio/sera. Visti i fenomeni meteorologici previsti, Protezione Civile del Veneto ha emanato un avviso di "allerta gialla" per criticità idrogeologica valido fino alle prime ore di mercoledì per i bacini idrografici dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige Garda e Monti Lessini, Basso Brenta e Bacchiglione. Sono possibili fenomeni di criticità solo idraulica nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Viene segnalata anche la possibilità d'innesco di, specie nelle zone di allertamento delle aree montane e pedemontane.: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'dalle 18 di oggi, lunedì 12 agosto, fino alle 9 di mercoledì 14 a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore sulla regione. Correnti sudoccidentali - spiega la Protezione civile - interessano il Nord Italia. In quota aria progressivamente più fresca si sovrappone all'aria molto calda presente nei bassi strati. Tale situazione favorisce l'instabilità. Prevista possibilità didurante i temporali.