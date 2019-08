Allerta meteo in Veneto fino a martedì: previsti forti temporali e frane

Laha diramato un avviso di(allerta gialla) per eventualinei bacini idrografici dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e in quelli dell'Adige-Garda e Monti Lessini.L'avviso è valido fino alle ore 8.00 di martedì 13 agosto. Meteo, ecco l'anticiclone africano: è la domenica più calda dell'anno Previsioni Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, e innescare possibili. Per la frana di Borca di Cadore (Belluno) lo stato di attenzione è rinforzato.