Ciclone sul weekend, preallerta in Friuli. Fulmine sulla linea, stop ai treni tra Padova e Bologna

Pioggia, fulmini, grandine. Un fulmine ha danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna, e ha provocato uno stop della circolazione su tutta la linea tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. Sospesi i treni rtegionali, quelli Alta Velocità sono deviati su Verona.



Violente grandinate anche sul Pordenonese. A Buja, vicino a Udine, un trattore si è rovesciato per il fondo stradale scivoloso. A Treviso il vento ha fatto volar via un gazebo sul tetto, prontamente rimesso in sicurezza dai vigili del fuoco. Nessuno s'è fatto male.



Il sito ilmeteo.it avverte: quello che si sta scaricando sul Nord Italia è un vero e proprio ciclone. E se in assoluto la "supercella" temporalesca si concentrerà sulla Lombardia, dalla serata di oggi, venerdì 24, fino a domenica 26, anche il Veneto e il Friuli saranno travolti dal maltempo. Da lunedì, invece, è previsto il ritorno del bel tempo.



Nel weekend, tuttavia, è in atto un robusto calo delle temperature. Il Pordenonese è già sotto la pioggia e si registrano violente grandinate. A Buja, vicino a Udine, un trattore si è rovesciato per il fondo stradale scivoloso. A Treviso il vento ha fatto volar via un gazebo sul tetto, prontamente rimesso in sicurezza dai vigili del fuoco. Nessuno s'è fatto male.



Le preoccupazioni sono per domani, sabato 25. La Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di preallarme sul territorio a seguito dell'avviso meteo di criticità idrogeologica per piogge intense e temporali diffusi a partire da oggi, venerdì 24, e fino a domenica 26. Su tutta la regione sono previste forti perturbazioni, con una fase acuta prevista dalle 18 di oggi, venerdì 24 agosto fino alle 24 di sabato 25 agosto - che possono comportare crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, locali instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e problematiche connesse a colpi di vento durante i temporali.

