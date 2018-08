VENEZIA - Il maltempo atteso sulle regioni del Nord ha già fatto il suo ingresso in Veneto, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da qualche ora spazzano la regione. Un primo acquazzone ha colpito Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est, colpendo Padova, con raffiche fortissime, poi il Polesine, Venezia e il suo entroterra, il Trevigiano, infine il Friuli. Su queste e altre località lo stesso copione: cielo che si è fatto improvvisamente plumbeo, vento che ha fatto volare cartelloni stradali e piegato alberi, e pioggia battente, con ripercussioni anche sul traffico automobilistico. Bufera improvvisa anche in Friuli, con raffiche potentissime soprattutto sulla pedemontana.



Da Castelfranco a Crespano, sono stati una decina i grandi alberi abbattuti dal vento, che hanno costretto i vigili del fuoco a continui interventi in emergenza.



A Lendinara, in Polesine, l'insegna del supermercato Famila è stata piegata dal forte vento ed è pericolante. Numerosi gli alberi caduti in Polesine, fino a Cona, e uno anche ad Aviano, in Friuli.



A Mestre, alberi sono stati abbattuti come birilli in Viale San Marco, ostruendo la carreggiata e rendendo necessario l'intervento in forze dei vigili del fuoco.

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme per il bacino Veneto B (il Veneto centrale) a seguito della condizione di maltempo che si potrebbe verificare fino alla giornata di domani, martedì 14 agosto. Il preallarme è relativo alla possibile criticità idrogeologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA