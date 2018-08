Domani sera e martedì maltempo, da Ferragosto si rimette al bello

VENEZIA - Due giorni brutti e poi sole da Ferragosto. Le previsioni meteo delle agenzie regionali di Veneto e Friuli, rilasciate oggi 12 Agosto, prevedono per domani, lunedì 13, e dopodomani, martedì 14, due giorni di tempo perturbato con diffuso calo delle temperature e forte probabilità, a partire da domani, lunedì, pomeriggio-sera, di precipitazioni con rovesci e temporali, inizialmente locali, che martedì diventeranno più diffusi e anche più intensi, con forti raffiche di vento e possibilità di grandine soprattutto nell'alto Veneto e in Friuli. Fino alla mezzanotte di martedì 14 la Protezione Civile del Veneto ha diramato lo "stato di attenzione", il primo livello di allerta, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Da Ferragosto invece torna il bel tempo.



LUNEDI 13.



Il cielo fino a parte della mattinata sarà sereno o poco nuvoloso, poi diverrà parzialmente nuvoloso con addensamenti via via più frequenti a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: in pianura al mattino assenti, nel pomeriggio graduale aumento della probabilità di precipitazioni fino a medio-bassa (25-50%); sulle zone montane inizialmente assenti, dalla tarda mattinata probabilità crescente fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni da locali a sparse. Probabili fenomeni a carattere di rovescio o temporale; possibili locali fenomeni intensi.

Temperature. Minime stazionarie in montagna, in lieve calo in pianura; massime senza notevoli variazioni.

enti. In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile salvo locali temporanei rinforzi. In quota venti in rinforzo da Sud-Ovest.

Mare. Poco mosso.



MARTEDI 14.



Ancora instabilità con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con qualche schiarita più probabile verso sera a partire dai settori settentrionali.

recipitazioni. Probabilità inizialmente alta (75-100%) di fenomeni a tratti diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale, ma già nel corso del pomeriggio/sera a partire dai settori settentrionali tendenza a diradamento delle precipitazioni. Possibili però fenomeni localmente intensi.

Temperature. In calo, in maniera sensibile nei valori massimi.

Venti. In pianura deboli variabili con locali rinforzi. In quota venti in rotazione dai quadranti settentrionali inizialmente deboli poi moderati o tesi in serata.

Mare. Poco mosso.



MERCOLEDI 15 FERRAGOSTO



Possibile una residua instabilità nelle prime ore del mattino sui settori più meridionali della pianura dove saranno probabili locali precipitazioni. In seguito il tempo diverrà più stabile e in prevalenza soleggiato salvo locali annuvolamenti in montagna con precipitazioni generalmente assenti.

Temperature minime stazionarie o in ulteriore diminuzione, massime in ripresa.

Venti moderati da Nord-Est sulla costa e pianura limitrofa al mattino, in seguito deboli variabili.



GIOVEDI 16



Bel tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA