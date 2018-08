Arriva la burrasca di Ferragosto. Peggiora la sera di lunedì al Nord, poi tocca al Centro-Sud

Il maltempo "di ferragosto" ha fatto già il suo ingresso sull'Italia. A partire dalla tarda mattinata il tempo è iniziato a peggiorare sulla Liguria occidentale, dove sono segnalati temporali e piccole trombe d'aria, e in Toscana con forti addensamenti sulla Versilia. Si tratta della seconda perturbazione di agosto che porterà un primo lieve calo termico anche al Nord-Est.

Tendenza #meteo #ferragosto: dopo il passaggio temporalesco al Centro Nord, a ferragosto il tempo rimarrà instabile https://t.co/oMBTV1G7WE

rischio temporali verso il Centro Sud, caldo in attenuazione. pic.twitter.com/vMBYPMT2h9 — 3B Meteo (@3BMeteo) 13 agosto 2018

«Martedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d'Italia anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud invece la calura si attenuerà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna». A Ferragosto la perturbazione, assicurano gli esperti, «tenderà a scivolare verso Sud: il tempo sarà in miglioramento al Nord e sulla Toscana settentrionale, mentre risulterà ancora instabile sul resto del Centro-sud e al mattino anche in Emilia Romagna, dove vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali sparsi».



Allerta in Emilia. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna, così come in tutta l'Emilia Romagna, l'allerta meteo numero 79, per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L'allerta è arancione. «Raccomando - ricorda il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi invasi dall'acqua».

Lombardia, ferragosto soleggiato. Il transito di una perturbazione proveniente da ovest determinerà sulla Lombardia temporali diffusi nella giornata di oggi e fino alle prime ore di domani. Nel resto della giornata di martedì residua instabilità, mercoledì e giovedì giornate soleggiate con scarse probabilità di precipitazioni e temperature intorno alla media del periodo. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa regionale, inizialmente ovunque molto nuvoloso o coperto; dal pomeriggio tendenza a nuvolosità generalmente meno marcata. Precipitazioni: nella notte residui temporali, più probabili su Appennino e Bassa Pianura. Nel pomeriggio e in prima serata locali rovesci, anche temporaleschi, possibili sulle Prealpi centrorientali, Garda e mantovano. Temperature minime stazionarie o in leggera diminuzione tra 17 e 21 gradi, massime in leggero calo tra 26 e 29 gradi. A Ferragosto cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; nel pomeriggio possibili temporanei addensamenti sui rilievi, in particolare sulle Prealpi bergamasche e bresciane. Temperature minime in lieve calo, massime in leggero aumento.

