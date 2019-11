Maltempo, il treno della val Pusteria diretto a Brunico è deragliato questa mattina, a causa di una frana, nei pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il treno era partito da Fortezza ed era diretto a Brunico. La val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali, che i pendolari usano di solito per bypassare eventuali chiusure della Ss49. Ed è emergenza in Alto Adige e stasera è attesa un'altra ondata di maltempo.

Toscana, la protezione civile:

Una notte tranquilla, con le piene dei fiumi che, seppur lentamente, calano in tutta la Toscana. È quanto emerge dal punto della situazione effettuato stamattina presso la sala operativa unificata della protezione civile regionale. La ricognizione con i territori interessati dal maltempo delle ultime ore ha dato un quadro in via di normalizzazione. Alle ore 12 è prevista una nuova riunione per stilare un primo elenco dei danni patiti nelle zone più colpite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA