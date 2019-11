Maltempo, allerta rossa da stasera in tre regioni, arancione in altre 8

Prosegue l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. È allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di oggi temporali su Sardegna, Liguria ed Emilia-Romagna; persisteranno le precipitazioni anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attesi, inoltre, venti forti o di burrasca su Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, in estensione ad Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate sulle coste esposte. Nevicate su entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con quota neve sopra i 600-800 metri; nevicate anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, con quota neve sopra i 1000-1200 m ed apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in successivo rialzo. Dalla mattina di domani i rovesci interesseranno prima Campania, poi Calabria e Basilicata.



Ore 17.10 - Sulla strada statale 52 «Carnica» è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale.

Frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino dopo il maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all'alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i vigili del fuoco al lavoro sullo smottamento, proveniente da un terreno privato, hanno rimosso con mezzi meccanici i detriti e consentito il ripristino della viabilità con una riduzione della carreggiata da 6 a 4,5 metri mentre il comune si è già attivato nei confronti del privato per la completa messa in sicurezza. A Genova diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti in città per via del forte vento e la pioggia: in particolare sono stati rimossi i rami che avevano ceduto in mattinata proprio di fronte al tribunale. Situazione analoga in via Vezzani, dove sono intervenuti i pompieri.Sulla città si segnalano due cedimenti di intonaco e ardesie, il primo a Multedo e il secondo a Marassi, e poi una frana sulla quale i vigili del fuoco stanno ancora operando.Lo smottamento è avvenuto nella zona di Bolzaneto, in via Rio di Po, dove tre grossi massi cedendo sono finiti in parte nel torrente sottostante, dove rischiano di fare da tappo. I vigili del fuoco, insieme ad Aster, sono al lavoro per la rimozione e la messa in sicurezza.

Nuova allerta in Toscana per il maltempo: codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate. Interessata tutta la regione ad eccezione della zona nord-ovest per la quale la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo. La decorrenza dell'allerta è dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico. La durata è prevista fino alle 12 o alla mezzanotte di domani, domenica 17, a seconda delle aree e dei fenomeni previsti. In particolare dal pomeriggio di oggi, spiega la Regione, si avrà un intensificarsi delle precipitazioni a partire dalle zone meridionali della regione, dove in serata le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità. Le piogge proseguiranno domenica su quasi tutta la Toscana, più forti, localmente, sempre nelle arre meridionali. Anche i temporali, sia oggi che domani, tenderanno ad essere più intensi sulle zone meridionali. Quanto al vento, è previsto in rapido aumento fin dal tardo pomeriggio di oggi a sud, anche con raffiche violente. Domenica il vento forte soffierà su tutto il territorio regionale. Dal pomeriggio di oggi moto ondoso in forte aumento sulla costa meridionale e sull'Arcipelago, per poi estendersi domani, domenica anche alla costa settentrionale«.

I modelli previsionali prospettano un aggravamento della situazione meteo sulla Zona A del Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico. A breve sarà diramata un'allerta rossa sul pordenonese. Lo annuncia in una nota il vicepresidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi alle 18.30 è stato convocato, nel Centro operativo della Protezione civile di Palmanova, il Comitato di crisi che sarà presieduto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore Riccardi. La Protezione civile - prosegue la nota - è mobilitata con i tecnici e i volontari dei Gruppi comunali per fronteggiare le eventuali situazioni di crisi.

Piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un' allerta di codice rosso fino alla mezzanotte del 18 novembre. L' allerta è invece di codice arancione, per sempre per 'criticità idraulicà, nel resto della regione con l'eccezione della parte occidentale per cui l' allerta è gialla. Associate alle precipitazioni sono previste nevicate che interesseranno i rilievi appenninici centro-occidentali, con una quota neve stimata che temporaneamente può scendere fino a 300-500 metri. Dalle prime ore del 17 novembre è previsto un rapido innalzamento dello zero termico, ad iniziare dal settore centrale appenninico, in estensione al settore occidentale. Il mare è previsto agitato su tutta la fascia costiera con persistenza di condizioni di alta marea.





Acqua alta a Venezia, torna il sole ma resta l'allerta: domani nuovo picco marea Torna l'acqua alta a Venezia con una massima annunciata di 160 centimetri per le 12.30 di domani. A renderlo noto il Centro maree del Comune che segnala per le 3.00 di questa notte una marea di 130 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte per poi veder scemare il fenomeno.

Allagamenti nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana si sono registrati ieri sera a causa di un nuovo fronte di maltempo. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo, ci sono stati allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Le chiamate al NUE112 legate al maltempo ieri sera sono state una sessantina.

Ore 11 - Riaperta la linea ferroviaria del Brennero, interrotta da ieri sera per una frana a Bolzano. Già alle ore 9.30 i treni avevano iniziato a circolare su un binario unico, poi è entrato nuovamente in funzione anche il secondo binario.



Ore 11 - A Napoli una bomba d'acqua si è abbattuta nella notte nel Rione Sanità: un fiume in piena di acqua piovana ha travolto tutto e tutti.

Sulle montagne dell'Alto Adige, sopra i 2.000 metri, sono caduti tra 120 e 150 cm di neve. Il pericolo valanghe in ampie zone della provincia è elevato (grado 4 di 5). In queste ore si sta esaurendo la perturbazione, ma già questa notte è attesa un'altra ondata di precipitazioni intense, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In Trentino sono caduti, oltre i mille metri, tra i 20 e 50 cm di neve. Il pericolo di valanghe è in aumento con possibili distacchi spontanei, anche di grandi dimensioni, informa 'Valanghe.report'.

Alla luce di un leggero miglioramento in corso in queste ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso nella notte un aggiornamento del bollettino meteo che, fino alle ore 20.00 di questa sera, riduce da rossa (stato di allarme) ad arancione (stato di preallarme) la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto. In altri bacini idrografici della Regione, l'allerta rimane gialla (stato di attenzione). Una nuova fase notevolmente perturbata è attesa dalla sera di oggi al pomeriggio di domani, domenica. Il bollettino indica che si è completato nelle ultime ore di venerdì 15 l'esaurimento della fase principale delle precipitazioni. È possibile qualche locale ripresa dei fenomeni nelle prime ore di sabato 16, ma con apporti generalmente modesti, eventualmente nevosi da 1000-1300 m circa ove le quote più elevate sono riferite alle Prealpi. Le precipitazioni fino al primo pomeriggio di sabato 16 saranno perlopiù deboli, intermittenti e sparse. Giungerà poi un'ulteriore ondata di precipitazioni anche diffuse: dal tardo pomeriggio/sera di sabato 16 al pomeriggio di domenica 17, precipitazioni diffuse, a tratti intense, con possibili quantitativi abbondanti sulle zone montane e pedemontane centro orientali e localmente sulla pianura nord-orientale. Limite della neve in innalzamento tra sabato notte e domenica mattina probabilmente fino circa 1500-1800 m. Venti forti sui rilievi, a tratti molto forti, dai quadranti meridionali. Fase più intensa probabilmente tra la sera di sabato e la mattina di domenica.





Ore 7.30 - Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. Valutata, inoltre, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sui restanti settori del Veneto, sul versante orientale del Friuli Venezia Giulia, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, sui restanti territori di Lazio, Abruzzo e Molise, sulla Campania nord-occidentale, sul settore sud-orientale della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. A Brunico invece nella notte è tornata la luce. La linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Brunico. Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d'Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza. Il servizio di bus sostitutivi sulla linea ferroviaria del Brennero è stato istituito tra le stazione di Bolzano e Bronzolo, una località a sud del capoluogo altoatesino, e non quella di Brunico, come invece scritto in un primo momento.

In Veneto l'allerta è stata declassata da rossa ad arancione: «In relazione al bollettino di criticità emesso nella giornata di ieri, la regione Veneto ha declassato per oggi il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione». Così in una nota della Protezione Civile.

Non accenna a migliorare la situazione maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni.In Alto Adige dopo il black out di ieri che ha colpito 60mila utenze, ancora 13mila sono senza corrente elettrica.