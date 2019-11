Allerta meteo a Roma, il clou domattina: venti di burrasca e nubifragi. Chiuso fino a martedì il cimitero del Verano

Il maltempo non molla neanche il Lazio dove resta l'allerta con temporali e mareggiate. A Roma e provincia alberi e rami caduti, tegole pericolanti e infiltrazioni d'acqua hanno costretto i vigili a oltre un centinaio di interventi effettuati. Ama ha deciso di procedere alla chiusura del Cimitero Monumentale del Verano fino a tutta la giornata di lunedì 18 novembre. Il clou domani mattina: nubifragi e venti fino a 50 chilometri l'ora.

Rimarrà aperta la Camera Mortuaria per accogliere le salme, mentre le restanti operazioni cimiteriali riprenderanno da martedì 19. Gli uffici amministrativi di via del Verano sono attivi con i consueti orari. Le emergenze riguardano strade allagate, voragini e alberi caduti con problemi per la viabilità sulla via dei Laghi, via del Mare, Anagnina, Via Tuscolana, via Ardeatina e via Portuense. In particolare da ieri pomeriggio al km 17 della Laurentina sono state aiutate alcune persone rimaste intrappolate in una pozza di acqua e fango che si era formata durante le intense piogge.