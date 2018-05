Incidenti sul lavoro: 24 morti dall'inizio dell'anno in Veneto

VENEZIA - 24 morti sul lavoro in Veneto da gennaio 2018 ad oggi. Sono i dati ufficiali forniti dalla Regione al tavolo sulla sicurezza organizzato a Palazzo Balbi. Nel 2018, dunque, gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 24, portando il totale dal 2015 a 170. Le vittime sono in prevalenza maschi (167), over 51 (65,3%), spesso pensionati (25,3%), italiani (81,7%), lavoratori regolari a tempo indeterminato (35%). Nel 30% dei casi gli infortuni hanno riguardato coltivatori diretti, nel 7% datori di lavoro e nel 5,8% lavoratori autonomi.



Quanto ai luoghi di lavoro, il 38,2% degli incidenti mortali si è verificato in agricoltura (settore più a rischio con il 45,5% degli infortuni mortali), il 27% in una ditta a cui appartiene il lavoratore, il 14,7% nei cantieri edili e il 10% in altra ditta. La provincia più colpita è Vicenza (40 incidenti), seguita da Verona (29) e Treviso (26).

© RIPRODUZIONE RISERVATA