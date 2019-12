Tutta la flora del Veneto in due volumi: 3100 specie censite, dall'Equiseto allo "Zuzuruto"

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - La prima scheda è dedicata all'«», che cresce nei boschi e negli ambienti umidi soprattutto nel quadrilatero delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno fino all'ultima voce lodai colori giallo limone e bianco-giallastro e si trova soprattutto nelle Dolomiti bellunesi. Nel mezzo ci sono 3100 schede per quasi quattromila specie censite. Un lavoro straordinario, un capolavoro nella ricerca e nella catalogazione che non ha eguali. Tutto racchiuso in due volumi - a dir poco giganteschi (non proprio maneggevole), ma che sono una vera Bibbia scientifica. In 1728 pagine ecco. Dalle Dolomiti alla laguna veneziana, una favolosa indagine (e altresì una splendida operazione editoriale) a cura di Cierre Edizioni (150 euro), la casa editrice di Sommacampagna in provincia di Verona che, grazie ad un pool di esperti, ha letteralmente censito tutta la flora della nostra regione. Un'operazione che non si è limitata alla catalogazione delle piante e dei fiori, ma vede anche una ricerca legata ai sinonimi con i quali vengono indicati i fiori e le piante nelle singole aree del Veneto. Ma non solo. Vi è anche la loro identificazione con il. Si va dalla(Atlantis altissima) all'(Sphondylium) fino a quella(Tanacetun Balsamita) che evidentemente indica fin troppo bene l'uso che se ne faceva. E così fino alla(Alchemilla) per passare al(Dioscorea communis) per terminare con il simpatico(Aquilegia astrata).