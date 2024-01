De Carlo (Fdi): «Terzo mandato? Zaia dica se ha ancora stimoli»

VENEZIA - Terzo mandato, la premier non dice né sì né no e rinvia al Parlamento. «Sul terzo mandato - ha detto Giorgia Meloni ieri in conferenza stampa a Montecitorio, rispondendo a una domanda sulla proroga del mandato ai governatori - ravviso pro e contro, sono laica su questa materia.

Sul metodo però, penso sarebbe corretto che una eventuale iniziativa venga presa dal Parlamento. Se il Parlamento intende prendere una iniziativa sul terzo mandato su sindaci e presidenti di Regione ne parlerò con il mio partito di riferimento. Non sarebbe una buona iniziativa se presa dal Governo».



LE INTERPRETAZIONI

Parole che negli ambienti di Fratelli d'Italia non equivarrebbero propriamente a un via libera al terzo mandato, ma sarebbero solo un modo elegante per non cassare direttamente alcune ricandidature, prima fra tutte quella del veneto leghista Luca Zaia. Il ragionamento, infatti, dal punto di vista politico non cambierebbe: Veneto a parte, perché "regalare" alla sinistra la maggior parte delle Regioni che tra un paio d'anni andranno al voto? Secondo i meloniani, infatti, senza Michele Emiliano la Puglia sarebbe assolutamente contendibile e anche l'Emilia-Romagna senza Stefano Bonaccini e la Campania senza Vicenzo De Luca potrebbero essere partite interessanti. Quanto al Veneto, per FdI è lapalissiano che se Zaia non sarà ricandidabile, la presidenza del Veneto spetterà ai meloniani.

Insomma, quella della premier non sarebbe stata propriamente un'apertura al terzo mandato. Ma è anche vero che da Giorgia Meloni non c'è stato un no secco e, dunque, come sempre in politica, tutto può succedere.

Ma se arrivasse l'annunciato emendamento del deputato e segretario della Lega del Veneto Alberto Stefani sul terzo mandato, come voterebbero i parlamentari di Fdi? «Nel metodo convengo assolutamente con la presidente Meloni - ha detto Luca De Carlo, senatore e coordinatore veneto di FdI -. Su un tema così importante è giusto che se ne occupi il Parlamento. Dopodiché vedremo se prevarranno quelli che credono che due mandati siano sufficienti e sia giusto dare un po' di "giro" o se invece prevarranno quelli che credono che la scelta spetti ai cittadini e che la politica non debba mettere limiti di sorta». Ma De Carlo sarebbe favorevole o contrario? «Io penso che la legge non debba dettare limiti, ma so per esperienza personale (è sindaco di Calalzo di Cadore al terzo mandato consecutivo, ndr) che dopo quindici anni gli stimoli possono diminuire e a quel punto è meglio lasciare spazio ad altri. Penso, dunque, che il primo che debba interrogarsi sia proprio Zaia. Poi dovrebbero essere le forze politiche a valutare se l'azione politica, dopo tre mandati, è stata positiva o meno. E ogni partito farà le sue valutazioni politiche».

TENSIONI

Intanto nella Lega si registrano novità. Se Roberto Marcato e Federico Caner tacciono, l'altro assessore regionale dato in partenza per Forza Italia annuncia di aver avuto un riscontro dal segretario del partito. «Mercoledì sera - ha detto Gianpaolo Bottacin - mi è arrivato un messaggio del segretario Alberto Stefani, ci vedremo venerdì prossimo. Posto che in questi 14 mesi non ho avuto confronti, la prima cosa che gli chiederò è cosa pensa del post di Giuseppe Paolin. Non basta dire che sono "opinioni personali", Paolin è il segretario organizzativo regionale della Lega. Fino a ieri non dicevano che "i panni sporchi si lavano in casa"? Poi gli parlerò di Belluno e anche del futuro: capisco che si vogliamo mandare avanti i giovani, ma io vorrei anche capire se chi ha un ruolo può o non può interfacciarsi con il segretario».

Intanto emerge che per la prima volta in tredici anni non c'è stata la cena di Natale dei consiglieri e degli assessori leghisti: il vicecapogruppo Giuseppe Pan aveva lanciato l'invito, le adesioni sono state pochissime, poco più di una decina di sì su quaranta invitati. E non se ne è fatto niente.