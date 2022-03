Veneto, il Covid rialza la testa: 8.355 positivi e 17 morti. Boom di casi a Padova. Zaia: «Entrati nella 5. ondata» Bollettino

Il Covid rialza prepotentemente la testa in Veneto: 8.355 i nuovi positivi e 17 i morti ieri, secondo il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 22 marzo 2022. E davanti a farmacie e centri specializzati si rivedono le code delle persone in attesa del tampone. Il totale delle persone attualmente positive oggi è salito così a 68.136 (con incidenza ieri del 9.36%) mentre il bilancio dei morti dall'inizio della pandemia si è aggravato e conta oggi 14.062 vittime.

Boom di contagi a Padova: 1.997 (418 lunedì), la provincia con il numero di casi più elevato. Seguono Venezia (1676), Vicenza (1488), Verona (1303), Treviso (1032), Rovigo (405), Belluno (281).

Situazione negli ospedali: 743 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche (+27 rispetto al bollettino di lunedì), 53 (-4) nelle terapie intensive.

Zaia: «Siamo entrati nella quinta ondata»

«Siamo entrati nella quinta ondata. Vediamo un aumento di ricoveri in area medica mentre una diminuzione di quelli in terapia intensiva - ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commentando i dati - La guardia non va abbassata ma sono convinto che ormai la fase endemica sia iniziata. Dobbiamo abituarci a convivere con il virus. La vera sfida è proteggere chi è più a rischio, gli anziani e i fragili. Dovremo trattare anche il tema del Long Covid».

Vaccinazioni

La campagna procede a rilento, con 3.081 somministrazioni effettuate ieri, di cui 2.648 sono terze dosi. La copertura con il richiamo riguarda l'88,5% della popolazione, e la terza dose è ferma al 72,7%; nella fascia pediatrica il ciclo completo è stato effettuato per il 30,1%.

