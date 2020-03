Coronavirus Veneto, Luca Zaia diretta Facebook: cosa ha detto oggi 28 marzo 2020

Coronavirus Veneto , Luca Zaia in DIRETTA Facebook oggi, 28 marzo 2020. «Sono 88.864 i tamponi fatti ad oggi in Veneto».

Il bollettino di oggi

Venti nuove vittime nella notte, i pazienti sono morti 4 all'ospedale Sacro Cuore don Calabria Negrar, 1 all'ospedale Pederzoli Peschiera, 2 all'ospedale di Villafranca, 1 all'ospedale di Legnago, 2 all'ospedale di Vicenza, 2 all'ospedale di Schiavonia, 3 all'ospedale di Dolo, 1 all'ospedale di Vittorio Veneto, 2 all'ospedale di Belluno, 1 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Borgo Trento, 3 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Borgo Roma. Le vittime totali raggiungono quota 362... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus Veneto, Zaia: cosa ha detto oggi

Due grandi ospedali sono dedicati al Coronavirus, cresce anche il dato della terapia intensiva. Ringrazio i dipendenti, tutti quanti. I nati oggi sono 95. «Sono 88.864 i tamponi fatti ad oggi in Veneto».

Le case di riposo

Vigilanza ancora più serrata, nonostante non dipendano dalla Regione. Gli ospiti sono i maggiori candidati per questo virus. Anche chi opera all'interno di queste strutture deve essere protetto e tutelato.

Sperimentazione dei farmaci

Non solo Avigan, che ora inizieremo, ma sperimenteremo i farmaci già in casa, a domicilio. Quando hai sintomi influenzali, stabilito che è coronavirus, evitiamo l'ospedalizzazione se non serve e sperimentiamo i farmaci direttamente in domicilio.

Tamponi

La nostra capacità ad oggi è di 10mila al giorno, mancano i reagenti, abbiamo comprato macchinari nuovi, stiamo puntando ai 20mila tamponi. A questo si aggiungono tuta una serie di attrezzature per fare test rapidi (800 al giorno). Dopodiché vi dico che stanno arrivando 732mila e 500 test rapidi che si integreranno con i tamponi: il test non sostituisce il tampone, solo quando i sintomi sono conclamati, i test danno la positività in questo caso al quinto giorno.



