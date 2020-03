Coronavirus, tamponi a medici, infermieri e sanitari Il piano distretto per distretto

L'Ulss 3 Serenissima prosegue con il "Piano Tamponi", indicato dalla Regione Veneto, per 1300 del personale sanitario sia dell'Ospedale che del Territorio della Ulss 3 Serenissima.



A Chioggia sono stati effettuati già tutti i 189 tamponi, e al Distretto di Mestre sono stati invitati per effettuare il tampone 554 operatori sanitari (124 Medici di Medicina Generale, 19 pediatri, 18 medici della Continuità Assistenziale, 58 specialisti ambulatoriali interni e circa 50 di operatori delle Medicine di Gruppo, più 285 operatori sanitari delle farmacie e delle parafarmacie del territorio).



Ieri sono inizati i tamponi su 602 persone, di cui 242 sono medici (medici di famiglia, pediatri, medici della Continuità Assistenziale e specialisti ambulatoriali), 310 sono farmacisti e dipendenti delle farmacie e una cinquantina è rappresentata da operatori delle segreterie anche delle Medicine di Gruppo.



Nel Distretto di Dolo Mirano sono state organizzate 4 giornate per effettuare i tamponi al personale sanitario del territorio. Tra ieri e oggi ne sono stati eseguiti circa 250; nelle prossime due giornate che saranno organizzate, si completerà lo screening. «Il Piano Tamponi sta procedendo rapidamente - ha ricordato il dg Giuseppe Dal Ben - con il coinvolgimento di diverse unità operative della nostra Ulss 3 Serenissima: impegna infatti non solo i clinici che eseguono gli esami, ma anche quella parte di personale amministrativo che, con la creazione di un Cup specializzato per l'accettazione, ha creato i contatti e il calendario, oltre ovviamente agli specialisti che poi processano i tamponi effettuati». © RIPRODUZIONE RISERVATA