Telegrammi ai parenti di defunti Covid, il Pd: «Condoglianze anche a pazienti vivi»

VENEZIA - (al. va.) Passino le condoglianze ai parenti del morto, ma come la mettiamo se il cordoglio arriva ai familiari di uno che è vivo? A sentire Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd, lo staff del governatore Luca Zaia starebbe inanellando un po’ troppi errori nell’invio di telegrammi ai parenti di defunti di Covid. Per il semplice motivo che i defunti non sono ancora tali.

Luca Zaia, tra l’altro, dovrà rispondere: Zanoni e i colleghi Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Cristina Guarda e Arturo Lorenzoni hanno presentato un’interrogazione: caro presidente Zaia, perché fai morire i veneti prima del tempo?

