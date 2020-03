Liberi dovunque il trasporto merci e i viaggi per lavoro, necessità o salute: basta una dichiarazione IL MODULO

ROMA - «Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli». E' quanto si legge in una nota esplicativa al Decreto adottato dal governo nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo.

In serata è anche stata resa nota una ordinanza del capo della Protezione Civile, nella quale si chiarisce definitivamente che il decreto consente a tutte le persone fisiche (che non siano state poste in quarantena o non siano risultate positive al test del coronavirus) libertà di spostamento nell'intero territorio nazionale per motivi di lavoro, per necessità o per motivi di salute.

I motivi di lavoro, di salute o di qualsiasi altro stato di necessità possono essere comprovati, ad un eventuale controllo di polizia, con una semplice autocertificazione: ECCO IL MODULO . La dichiarazione deve naturalmente riportare circostanze che rispondono a verità.

TRASPORTO MERCI LIBERO

La nota precisa anche che «le merci possono liberamente entrare ed uscire dai territori interessati (quindi anche nellee province di Venezia, Treviso, Padova n.d.r.). Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: «Il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci».

