La Protezione civile distribuisce 400mila mascherine: i primi Comuni a consegnarle

Alle 10 di oggi, 22 marzo, con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione civile di Padova, sono partite alle volta delle Anministrazioni provinciali venete, con l’indicazione di distribuirle ai Comuni in proporzione ai cittadini residenti, altre 400 mila mascherine protettive non ospedaliere che fanno seguito alle 570 mila inviate ieri. Domani, ne saranno consegnate altre 230 mila circa.



Ecco il dettaglio delle consegne:

Belluno - 17.600

Padova - 75.200

Rovigo - 19.700

Treviso - 71.800

Venezia - 69.500

Verona - 73.800

Vicenza - 70.400.



JESOLO

Sono 2800 le mascherine prodotte da Grafica Veneta arrivate sul litorale di Jesolo e consegnate oggi, 22 marzo, presso la sede della Protezione civile locale. Nella mattinata è iniziata la prima fase di distribuzione a domicilio ad opera di volontari che si sono resi disponibili.

La priorità è rivolta ai nuclei familiari jesolani che contano almeno una persona con più di sessant’anni o a singoli cittadini che rientrano in questa fascia d’età, considerati più “deboli” e a rischio.



RONCADE

Inizierà nella giornata di domani - 23 marzo - la distribuzione delle prime 1600 mascherine consegnate al Comune di Roncade da parte della Regione Veneto. Il sindaco Pieranna Zottarelli è tornata a parlare alla Città attraverso un videomessaggio pubblicato nella pagina Facebook del Comune: “La mascherina consente un minimo di protezione nei casi in cui sia strettamente necessario uscire, per esempio quando dobbiamo andare a fare la spesa o in farmacia, ma questa forma di contagio si evita in un solo modo: restando a casa. Ecco perché a tutti chiediamo di uscire il meno possibile organizzandosi anche con una spesa settimanale. Nel nostro comune come in altri comuni della Marca è attivo anche il servizio di spesa a domicilio. Nella consegna – prosegue il sindaco - visto l'arrivo previsto a tranche e per 10 giorni, daremo priorità alle fasce della popolazione più fragili: agli anziani, alle persone con disabilità e a coloro che sono in assistenza domiciliare. Man mano che le mascherine arriveranno proseguiremo con la loro distribuzione che avverrà solo ed esclusivamente attraverso la protezione civile”.

Intanto proseguono i controlli di polizia locale, carabinieri e protezione civile sul territorio comunale seguiti, nel rispetto delle disposizioni previste, oltre che dal sindaco, dall'assessore alla sicurezza Daniele Biasetto e dall'assessore ai lavori pubblici Antonio Baesse: “Vorrei ringraziare da parte mia e di tutta la giunta i sanitari, le forze dell'ordine impegnate in questa emergenza, i volontari, le persone che devono lavorare per garantire i servizi, le forniture e i beni di prima necessità. Grazie poi a tutti i mezzi di informazione. Ringrazio – chiude - la comunità di Roncade che sta facendo la propria parte nella lotta al virus”. Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA