Romania mette in quarantena tutte le persone in arrivo da Veneto e Lombardia

In Romania è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano stati nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni. Lo annuncia il ministero della Sanità di Bucarest in una nota, come riporta l'agenzia romena Agerpres.



I passeggeri all'aeroporto di Bucarest saranno sottoposti ad un questionario e assistiti da personale medico. Il direttore dell'istituto di malattie infettive Adrian Streinu Cercel ha spiegato che chi arriva con un volo civile affronterà la quarantena in casa.



Il ministero della Salute di Bucarest ha riferito che al momento non ci sono segnalazioni di cittadini romeni positivi al coronavirus, ma il paese potrebbe essere esposto proprio a causa dei connazionali di rientro dalla Cina e dall'Italia. Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA