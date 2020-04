​​Coronavirus Italia, mappa contagio: 75 pazienti in meno nelle terapie intensive Mappa

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 7 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 135.586, dei quali 24.392 sono guariti e 17.127 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 94.067. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 880 persone (ieri erano aumentati di 1.941); i guariti sono cresciuti di 1.555 unità; i deceduti di 604. Sono 3.792 i malati in terapia intensiva, 106 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 61.557 su 94.067: il 65,4% del totale. Eseguiti, in un giorno, 33.713 tamponi: il totale nazionale ora è di 755.445 tamponi.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus Roma, 26 nuovi casi, 67 in tutta la provincia. Nel Lazio 118 positivi in più. D'Amato: «Calano ricoveri in rianimazione, è la prima volta»





I dati regione per regione

I casi attualmente positivi sono 28.343 in Lombardia (1.305 in terapia intensiva, 14.498 i guariti), 13.048 in Emilia-Romagna (366 in terapia intensiva, 2.597 i guariti), 9.965 in Veneto (297 in terapia intensiva, 1.265 i guariti), 10.704 in Piemonte (432 in terapia intensiva, 1.320 i guariti), 5.427 in Toscana (263 in terapia intensiva, 377 i guariti), 3.738 nelle Marche (139 in terapia intensiva, 342 i guariti), 3.212 in Liguria (156 in terapia intensiva, 925 i guariti), 3.365 nel Lazio (192 in terapia intensiva, 546 i guariti), 2.765 in Campania (103 in terapia intensiva, 167 i guariti), 1.890 nella provincia di Trento (78 in terapia intensiva, 342 i guariti), 2.137 in Puglia (93 in terapia intensiva, 168 i guariti), 1.379 in Friuli Venezia Giulia (44 in terapia intensiva, 610 i guariti), 1.859 in Sicilia (73 in terapia intensiva, 113 i guariti), 1.491 in Abruzzo (67 in terapia intensiva, 136 i guariti), 1.301 nella provincia di Bolzano (64 in terapia intensiva, 336 i guariti), 846 in Umbria (41 in terapia intensiva, 368 i guariti), 821 in Sardegna (26 in terapia intensiva, 62 i guariti), 733 in Calabria (14 in terapia intensiva, 40 i guariti), 593 in Valle d'Aosta (17 in terapia intensiva, 142 i guariti), 265 in Basilicata (17 in terapia intensiva, 12 i guariti) e 185 in Molise (5 in terapia intensiva, 26 i guariti).



Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA