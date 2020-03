Coronavirus, l'Atvo trasporti perde oltre un milione di euro

Coronavirus, l'azienda dei trasporti pubblica del Veneto orientale perde oltre un milione di euro. A fare i conti lo stesso presidente di Atvo: "Perdiamo 60mila euro al giorno". Alla conferenza dei sindaci del Veneto Orientale , a l Cavallino, il presidente di Atvo, Fabio Turchetto, fa il punto della situazione: "Perdiamo 60mila euro al giorno: , in totale a marzo la perdita sarà di un milione e 200mila euro. E per noi il telelavoro non è un’a alternativa, gli autobus non si guidano stando da casa". Pronti però per il dopo corona virus:Siamo già al lavoro per ripartire con lo spirito di sempre, siamo la prima l'azienda dei trasporti pubblica nell'extraurbano, abbiamo già un progetto che condivideremo con la Conferenza dei sindaci del territorio" ha concluso Turchetto che a fianco del direttore generale Stefano Cerchier guardano già oltre. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA