Cav: «Tutti controllati i nostri 80 ponti e viadotti. Con un algoritmo»

VENEZIA - I circa 80 ponti e viadotti sui 77 km di tratte autostradali in gestione in Veneto alla società Cav -tra A4, Passante, A57-Tangenziale di Mestre - sono costantemente tenuti sotto stretta osservazione, grazie anche ad software basato sul monitoraggio continuo dei vari elementi che compongono queste opere.



Lo precisa - in una nota - la presidente della società Concessioni Autostradali Venete, Luisa Serato, in metito al dibattito innescato dal disastro del viadotto Polcevera a Genova. «Il monitoraggio e la manutenzione di queste opere - sottolinea Serato - sono costanti e approfondite, soprattutto dopo la firma di un accordo, anni fa, tra la Società concessionaria e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Padova. La collaborazione consiste nell'utilizzo di un software basato sull'osservazione ed il monitoraggio continui dei vari elementi che compongono queste opere

.



Aggiunge Serato:

I risultati alimentano un database che successivamente, attraverso un algoritmo messo a punto dall'Università di Padova fornisce un riscontro dello stato del manufatto, sulla base del quale viene poi definito il programma di manutenzione».



Cav è una società concessionaria partecipata al 50% da Anas e al 50% dalla Regione Veneto «e ha per previsione statutaria - conclude la presidenteo - il reinvestimento complessivo degli utili in nuove infrastrutture sul territorio del Veneto, senza alcuna redistribuzione dei dividendi fra i soci».

