Bolzano. Da chirurgo pediatra a parroco, ​Kössler ha annunciato la rinuncia ai voti

BOLZANO - Da chirurgo pediatra a parroco. Nel 2018 la storia del bolzanino Ulrich Kössler suscitò l'interesse dei media nazionali. Ora il benedettino 48enne ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di parroco di Gries a Bolzano.

Un suo ritorno in sala operatoria sembra comunque possibile. «Prima ho curato i corpi, ora le anime. Sono comunque sempre in contatto con le persone», raccontò Kössler nel 2018. Fino al 2010 è stato medico all'ospedale di Bolzano, la vocazione è arrivata dopo una settimana di ferie spirituali proprio nel convento di Muri Gries. «Dopo nove mesi di riflessioni, come una gravidanza, ho preso la decisione e sono entrato nei benedettini», spiegò. Per padre Ulrich, «lavorare in sala operatoria è un po' come stare sull'altare: devi essere concentrato perché fai cose importanti, sacre».