I ciclisti di ​Fabulous Veneto al "California Ride" con Francesco Moser e la sua e-bike

Le bellezze naturali e le produzioni "artigianali" del Veneto sbarcano negli States e attraversano in lungo in largo la California. I promotori su due ruote sono 5 amici pedalatori ed un iridato ed ex recordman dell'ora, il campione trentino Francesco Moser. Sono infatti ormai ultimati i preparativi del gruppo "Veneto is Fabulous" per il tour in bici della California previsto dal 14 al 24 aprile prossimi.

Il Team "capitanato" da Francesco Moser è composto da altri 5 ciclisti-promoter: lo youtuber bassanese Federico Dalla Palma, l'ex pro Marco Benfatto, Ciprian Turutea (videomaker), Dario Codato (fotografo) e Giovanni Scapin (coordinatore del progetto).

«Durante il tour - spiega Dalla Palma - parteciperemo anche alla Fiera “Sea Otter Classic” dedicata alle bici dove verrà presentata la FMoser della Fantic, sarà la prima uscita del mezzo in America. Uno splendido modello della eBike è già stato spedito in aereo verso la California! - aggiunge - Non vediamo l'ora di provarla e metterci in sella per scoprire i paesaggi mozzafiato della costa americana! Ma non sarà un viaggio di piacere, il nostro tour servirà a raccontare la nostra rete, a promuovere il turismo verso il nostro bellissimo Veneto e le sue eccellenze imprenditoriali».

