Alto Adige, primo giorno senza pioggia dopo due mesi bagnati

BOLZANO - Dopo 52 giorni 'bagnati' in Alto Adige oggi si registra la prima giornata senza precipitazioni. Lo ha segnala il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, ricordando che l'ultimo giorno asciutto era stato il 25 aprile.



Da allora non c'è stato giorno senza pioggia, almeno in una delle 80 stazione meteorologiche dell'Alto Adige. Oggi invece il sole domina in tutta la provincia e lo farà anche nei prossimi giorni. I contadini tirano un respiro di sollievo perché finalmente possono procedere - con forte ritardo - con la mietitura.

