Bimba morta con la slitta, ora sulla pista nera c'è anche il cartello in italiano

Ormai è troppo tardi, e questo suscita un po' di amarezza. Ma, adesso, c'è anche in italiano il, che il 4 gennaio ha visto morire una bimba di 8 anni , in slitta con la mamma. Sul cartello in Alto Adige ora accanto alla scritta tedesca è comparsa anche quella in italiano: «Vietato slittare».A sottolineare questa mancanza, tra i primi c'era stato il padre della bimba: « Se il cartello fosse stato in italiano , sicuramente a mia moglie avrei detto aspetta un attimo che le indicazioni dicono che tu lì non puoi stare». Nell'incidente che ha coinvolto la famiglia di turisti che veniva dall'Emilia Romagna, era rimasta ferita in modo gravissimo la mamma della piccola e da allora è ricoverata in ospedale a Bolzano. La procura del capoluogo intanto aveva aperto un'inchiesta, con la quale sta lavorando per accertare eventuali responsabilità per l'accaduto o mancanze in materia di sicurezza