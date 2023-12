Padova, la slitta di Babbo Natale arriva in Pediatria: un trattore pieno di doni per i piccoli pazienti dell'ospedale

PADOVA - Un trattore con una slitta piena di doni per i piccoli pazienti della Pediatria, ieri, ha portato il sorriso all'Azienda Ospedale Università di Padova. La giornata è iniziata alle 10.30 con l'arrivo del trattore di proprietà dell'Azienda "Bellucco Farm", con il suo carico speciale. L'evento è una tradizione che viene portata avanti da diversi anni, per permettere di passare una giornata speciale a chi deve trascorrere questo periodo di festa lontano da casa. A consegnare i regali, Babbo Natale, insieme a un vitellino portato per mostrare ai bambini come si allatta con il biberon. Ad allietare l'evento le colonne sonore dei film e cartoni più amati, cantate dal Moviechorus.

Prima nel piazzale esterno e successivamente all'interno del Dipartimento e del Pronto Soccorso Pediatrico, Babbo Natale dona grandi emozioni ai bambini e alle loro famiglie, affiancato dal vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo.

Presenti anche i due direttori del Dipartimento Salute Donna e Bambino Eugenio Baraldi e Giorgio Perilongo. «Il clima di festa fa fatica a risuonare tra le corsie degli ospedali - dice il professor Perilongo - per cui eventi come questi sono importanti e assumono un significato ancora più particolare per i bambini».

IL PROGETTO

Ha fatto seguito la presentazione del Calendario dei Sapori Padovani 2024: al centro l'attenzione all'alimentazione per una crescita salutare. Ad intervenire per favorire uno stile di vita sano non devono essere solo i medici, ma la provincia stessa in tutti i settori produttivi, dalle materie prime utilizzate, alla vendita del prodotto. «L'agricoltura padovana incontra la pediatria, un'iniziativa che è al suo quarto anno di vita - spiega Vincenzo Gottardo -. Oggi insieme all'Azienda Bellucco vogliamo promuovere il valore, la qualità della nostra agricoltura e l'importanza di consumare prodotti che derivano da essa portando un esperienza qui in questo luogo, attraverso un vitellino in fase di allattamento per presentare il calendario degli stili di vita, dei Sapori Padovani». All'interno di ogni mese viene raccontata e promossa l'importanza di consumare prodotti della tradizione e del nostro territorio.

Il progetto vede la partecipazione della Provincia di Padova e del Dipartimento Salute Donna e Bambino, oltre che dell'Azienda Bellucco e del Moviechorus che hanno reso possibile l'evento. La giornata è termina con i ringraziamenti e gli auguri da parte dei rappresentanti dell'ospedale, con la speranza che questa tradizione possa ripetersi anche negli anni a venire.