Madre e figlia avevano noleggiato una slitta e devono aver sbagliato direzione. Invece di usare la pista per gli slittini, sono finite sulla pista nera da sci, molto ripida e proibita alle slitte. Le due, iInvece di scendere alla stazione intermedia, dove comincia la pista per gli slittini, sono scese all'ultima stazione dell'impianto di risalita, dove partono tre piste. E delle tre, hanno scelto, ignorando i cartelli, la pista nera, con una pendenza del 40%. È verosimile che non abbiano visto i cartelli di divieto per gli slittini apposti all'inizio della pista da sci. Una volta imboccata la pista il loro slittino ha preso velocità e non è stato più possibile fermarne la corsa. Madre e figlia sono uscite di pista e si sono schiantate contro un albero. Il padre le stava aspettando a fine pista, a valle.

Merano 2000. Il Pochi giorni fa, nella notte di San Silvestro, un giovane era rimasto ferito gravemente sempre con uno slittino nei pressi di un rifugio nel comprensorio sciistico. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver passato la notte festeggiando nel rifugio . Il giovane era finito contro un albero con la slitta e si era ferito gravemente.

BOLZANO - Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla. La bambina - non se ne conosce ancora l'identità, ma la famiglia era venuta in Alto Adige dall'Emilia Romagna per un perido di vacanza -, che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, in condizioni gravissime, si teme per la sua vita.Pare che il tragico incidente sia accaduto per un errore.