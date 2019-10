«Veneto, basta bugie sull'autonomia»: ripartono le trattative con il Governo

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Autonomia del Veneto, si ricomincia. A ventiquattr'ore daldel Veneto - 22 ottobre 2017, oltre 2 milioni di votanti, 98% di favorevoli - domani ripartiranno letra la Regione e il Governo per l'applicazione dell'secondo il disposto della Carta Costituzionale. Mentre a Venezia, a Palazzo Balbi, il governatore Luca Zaia ha invitato assessori e consiglieri regionali di maggioranza e opposizione per fare il punto della situazione (e il Pd, con il capogruppo Stefano Fracasso, ha detto no grazie: «Se il governatore ha qualcosa da riferire lo faccia in consiglio dove non si vede da mesi»), a Roma a incontrarsi saranno i tecnici. A guidare la delegazione trattante del Veneto sarà sempre il professor Mario Bertolissi, il costituzionalista padovano che ha appena dato alle stampe una pubblicazione sull'argomento. Si intitola Autonomia - Ragioni e prospettive di una riforma necessaria, sono 187 pagine edite da Marsilio di cui una quarantina di note al testo e bibliografia, perché gli accademici non si limitano a scrivere le