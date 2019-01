Ennio Doris: «Autonomia, meglio per tutti E più responsabilità ai politici»

di Angela Pederiva

Era il 1969, quando Ennio Doris guidava una vecchia Fiat 850, ma sognava di arrivare un giorno a comprarsi una fiammante Citroën Pallas, come quella del suo capo. Mezzo secolo dopo, il presidente di Banca Mediolanum, padovano di Tombolo, si sposta in elicottero. «Torno in Veneto tutti i fine settimana», racconta alla Labomar di Istrana, tappa trevigiana del suo viaggio fra le eccellenze imprenditoriali del made in Italy. Cos'ha visto finora? «Cose straordinarie, grazie alla creatività, alla passione e alla...