Si cercano autisti di autobus: il bando di Atvo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato

VENEZIA - Si cercano autisti. Per reclutare nuovi lavoratori, in particolare giovani da inserire nell'organico a tempo indeterminato, Atvo ha aperto un bando. Il bando è stato pubblicato in questi giorni nel sito ufficiale dell’azienda, atvo.it, e prevede la formazione di una graduatoria per l’assunzione di “operatori di esercizio”, con mansioni di “guida di mezzi aziendali e/o operatore di manutenzione autobus”.

«Si tratta di una importante opportunità lavorativa – commenta il presidente Atvo, Fabio Turchetto – rivolta in particolare ai giovani, ma non solo.

La nostra è un’azienda solida e che guarda continuamente al futuro, con progetti innovativi e che rispondono alle esigenze di un territorio in continua crescita, che ha nel turismo uno dei suoi comparti economici più importanti. Con la Città Metropolitana Venezia, siamo sempre particolarmente attenti anche all’aspetto lavorativo, con la ricerca di personale e con la sua formazione».

Il bando, che si può scaricare dal sito alla voce “Lavora con noi”, è rivolto alle persone fino ai 50 anni di età, in possesso di patente di guida di categoria “D” o “D/E”, quindi di Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto passeggeri.

Il bando segue alle iniziative avviate lo scorso anno che prevedevano, tra le altre cose, una copertura (totale o parziale) del costo per il conseguimento della patente. Nello specifico, per il progetto dell’ottobre scorso, sono stati selezionati 15 giovani: di questi, 9 hanno proseguito il progetto e sono stati assunti. Allo stato attuale tutti hanno superato l’esame orale della patente e si apprestano a fare l’esame di guida. «Siamo fiduciosi che a maggio saranno adibiti a conducenti di linea nel territorio servito da Città Metropolitana Venezia - ha commentato il direttore Atvo, Stefano Cerchier - Nel frattempo sono impiegati in altre attività, tra le quali anche quella di verificatore dei titoli di viaggio: un ottimo sistema per imparare i percorsi delle linee di servizio Atvo».