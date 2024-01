Bando autisti Actv, ultimi giorni per partecipare: già 60 candidati

MESTRE - Per chi vuole farci un pensierino, resta ancora poco più di una settimana. Ma, di fatto, in Actv sembrano già soddisfatti di come sta andando il bando per selezionare i futuri, in scadenza venerdì 12 gennaio. A nove giorni dal termine, infatti, si sono già fatti avanti(con l'obiettivo di arrivare ad una settantina) che, dopo la selezione, andranno a formare la nuova graduatoria per le assunzioni a tempo pieno o part time misto, con contratto a tempo indeterminato "Ccnl Autoferrotranvieri". E, per fine gennaio, è atteso anche il bando per i contratti di apprendistato.Non era affatto scontato che si facessero avanti in parecchi. L'attuale selezione è infatti limitata a chi è già in possesso della patente di guida di tipo D o DE e CQC per il trasporto persone in corso di validità, quindi autisti già operativi in un settore in grande difficoltà nel reperimento di questo tipo di personale, e questo è un bel segnale per Avm-Actv che viene vista come un'azienda solida ed affidabile sul mercato del lavoro. In base ai piani aziendali, Actv deve avere stabilmente in organico qualcosa come 700 autisti di bus e tram e, complice anche il riconoscimento che quello dei conducenti dei mezzi rappresenta un "lavoro usurante", ogni anno se ne vanno in pensione parecchi che devono essere subito sostituiti. «Per questo - spiegano da Actv - seguiamo tre metodi per il reperimento del personale: il bando esterno per titoli come quello in scadenza il 12 gennaio, un percorso interno per chi fa già parte del nostro organico e vuole diventare autista, e quello dell'apprendistato. In questo caso, come nel bando che pubblicheremo a fine gennaio, ci si rivolge in particolare ai giovani tra iche vengono assunti e, nel giro di alcuni mesi, accompagnati per l'ottenimento della patente e dell'abilitazione». Un periodo, quello prima dell'acquisizione dei documenti, in cui i giovani vengono impiegati anche in altre attività per conoscere l'azienda, per poi trascorrere un periodo di affiancamento degli autisti esperti.Per quanto riguarda l'attuale bando per gli autisti "già patentati", tutti i candidati dovranno comunque affrontare una prova scritta con 40 quesiti, un colloquio "tecnico-motivazionale" e, infine, la prova pratica di guida su strada. In base ai punteggi ottenuti, verrà poi stilata la graduatoria definitiva per le future assunzioni.