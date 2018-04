Le armi da guerra pare fossero destinate a Barcellona

di Paola Treppo

GORIZIA/VILLESSE - Viaggiava in autostrada con l'auto piena di, un cittadino bosniaco che è stato fermato edai carabinieri nel Nucleo investigativo dinel pomeriggio del 19 aprile scorso lungo laA34 Villesse Gorizia. L'uomo, C.J., 52 anni, era al volante di una Peugeot 206 con targa svizzera, proveniente dalla Slovenia; aveva appena attraversato il valico ed è stato pedinato fino allo svincolo di Gradisca d'Isonzo, dove è stato bloccato.Gli investigatori hanno attivato il protocollo Interpol legato al. Non è esclusa alcuna ipotesi in merito all'uso cui erano destinate le armi; potrebbe trattarsi di organizzazioni del terrorismo internazionale oppure di rifornimento allaorganizzata o comune.​Gli uomini del tenente colonnello Pasquale Starace hannol'auto, che l'uomo aveva noleggiato in Svizzera, e hanno trovato un borsone nel vano bagagli con dentro 2 pistole Beretta Fs semiautomatiche. Portato in caserma per accertamenti, al Comando provinciale di Gorizia, i carabinieri hanno controllato in maniera minuziosa la vettura e hanno scoperto che al posto della ruota di scorta e sotto il sedile posteriore, c'erano altre armi, da guerra, alcune con, tutte perfettamente funzionanti, con relativo munizionamento.​Si tratta di due mitragliatrici Skorpio, 6 fucili mitragliatoridi fabbricazione della ex Jugoslavia, una carabina calibro 22, un, un gruppo ottico per fucile di precisione, 6 caricatori per pistola mitragliatrice Kalashnikov, un caricatore per pistola Beretta 92 Fs, 6 caricatori per mitragliatrice Skorpio, duesenza matricola, 20 proiettili 7.26 Sb, 2 pistole Beretta 92 Fs.Sequestrati anche due telefoni cellulari e uno scontrino fiscale rilasciato da un locale di Lubiana dove, sul retro, era scritta la destinazione del viaggio e delle armi: dalla Slovenia alla Spagna, esattamente la città di Barcellona. Tutte le armi sono state sequestrate e anche la vettura Peugeot.Il cittadino bosniaco è stato arrestato per porto e detenzione di armi clandestine da guerra e portato nella casa circondariale di Gorizia. Ieri, lunedì 23 aprile, il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in