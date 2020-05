Alto Adige-Governo, è subito scontro: il ministro Boccia impugna il provvedimento

Provincia Autonoma di Bolzano

«Resta confermato l'orientamento a procedere dal 18 maggio ad aperture differenziate per Regioni - continua il ministro Boccia - sulla base delle valutazioni che perverranno dal ministero della Salute. Ricordo, tra l'altro, che in Italia vige lo stato di emergenza nazionale proclamato dal governo. Ho appena dato incarico agli uffici di procedere con la trasmissione degli atti al Cdm».