Arrivano 12 colonnine VelOk in città: ecco la mappa delle postazioni fisse

PORDENONE - C'è chi dice che siano inutili. Sul loro funzionamento (o non funzionamento) sono state scritte pagine e pagine, e anche i telegiornali satirici hanno preso di mira quegli strani oggetti arancioni che da qualche anno sono comparsi a bordo strada un po' in tutta Italia. Ma i dati in possesso delle forze dell'ordine dimostrano che a volte anche l'effetto deterrenza ha il suo perché. E allora via, anche a Pordenone, all'acquisto delle colonnine VelOk.