PORDENONE - Il sistema è già in uso in altre città d’Italia, ma anche in alcuni centri del Friuli Venezia Giulia. Funziona bene ad esempio a Trieste, dove il Comune ogni settimana pubblica una lista al servizio degli automobilisti: al suo interno si possono trovare le postazioni utilizzate dalla polizia locale per la rilevazione della velocità. Si tratta di un mezzo efficace per garantire allo stesso tempo la sicurezza sulle strade e un buon rapporto tra amministrazione, cittadini e forze dell’ordine. E ora lo stesso metodo sarà adottato dalla giunta Ciriani a Pordenone. Parte infatti la campagna #vapian promossa da Comune e polizia locale, con la guida del comandante Massimo Olivotto. Come funzionerà il sistema? Settimanalmente, su sito e social del Municipio, gli automobilisti possono consultare dove vengono piazzati a Pordenone i sistemi di controllo velocità con telelaser e autovelox. «L’obiettivo, dunque, non è sanzionare ma prevenire, informare con trasparenza, sensibilizzare gli automobilisti a una guida che metta in primo piano la sicurezza delle nostre strade», spiega una nota diffusa ieri dal Municipio. Fino al 26 luglio i controlli con telelaser e autovelox saranno effettuati lungo queste vie: via Roveredo, via San Quirino, via Maestra Vecchia, via San Daniele, via Revedole, via Riviera del Pordenone, via Canaletto, via Villanova, via Montereale, via Interna, via Stradelle, via Piave, via Cappuccini, via Canova, viale Treviso, via Roveredo e via de la Comina. Si tratta di punti considerati a rischio per l’alta velocità dei veicoli e per la presenza di pedoni e ciclisti. Naturalmente il Comune non comunicherà l’orario dei controlli, ma diffonderà la lista per consentire un abbassamento della velocità già a priori. Ultimo aggiornamento: 08:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA