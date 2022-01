Auto prende fuoco sulla strada per Piancavallo: automobilista esce appena in tempo Foto

PORDENONE - I vigili del fuoco di Sacile e Pordenone sono intervenuti attorno alle 10 della mattinata odierna per l'incendio di un'auto ad Aviano in via Monte Cavallo a circa 4 chilometri dall'imbocco della strada che porta al comprensorio sciistico di Piancavallo.

Nelle fasi iniziali dell'incendio, l'automobilista è riuscito a mettere in salvo gli effetti personali, appena prima che il rogo si estendesse all'intero veicolo.

I pompieri intervenuti con 3 automezzi interrompevano temporaneamente la circolazione veicolare e spento rapidamente le fiamme: nessuna persona ferita, il veicolo andava completamente distrutto.



Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Caneva.