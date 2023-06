AZZANO - Appena terminato l'anno scolastico, come da programma, è iniziato lo sgombero della vecchia scuola primaria della frazione di Fagnigola, costruita nel 1929 e intitolata a Nazario Sauro, comandante della Marina nella Grande Guerra e medaglia d'oro al valore militare, che a breve sarà demolita. Qualche residente si è rammaricato per la decisione di abbattere l'edificio: una questione affettiva e di ricordi. Tuttavia non era possibile ristrutturarla e in questo modo il paese avrà una scuola nuova, che risponderà a tutti i canoni di sicurezza e risparmio energetico.



IL CANTIERE

Spiega il sindaco Massimo Piccini: «Il cantiere informalmente è già partito con lo sgombero dei locali, la predisposizione delle aule prefabbricate che accoglieranno i piccoli studenti per il nuovo anno scolastico a settembre, ed infine, lo spostamento del fotovoltaico. La demolizione vera e propria precisa Piccini inizierà lunedì 26 giugno e durerà circa una decina di giorni. Mentre la gara per la realizzazione della nuova scuola partirà a breve». Le ruspe arriveranno in questi giorni, per partire la demolizione delle vecchia scuola lunedì. Un passaggio obbligato che sarà il preludio del cantiere per la nascita della nuova realtà scolastica per i bambini della primaria.

All'inizio della demolizione, che si svolgerà in tutta sicurezza in un'area transennata, sarà presente il sindaco, alcuni assessori e consiglieri comunali. Tra i progetti della giunta Piccini, questo è il più corposo e importante in programma, costo dell'opera, due milioni e 600 mila euro, dei quali i primi due milioni sono previsti nel bilancio di quest'anno, mentre i restanti 600 mila euro per il 2024. L'intervento riguardante il plesso scolastico, nel quale trovano accoglienza oltre un centinaio di alunni, è molto atteso dalla comunità, legata affettivamente alla scuola.



IL NUOVO EDIFICIO

Il progetto è stato condiviso dal Comitato genitori e dall'istituto comprensivo. La scuola sarà composta da sei aule con i relativi bagni, oltre all'ampliamento della mensa e l'aula insegnanti. Il corpo aule, si svilupperà su due piani, sarà dotato di ascensore oltre che dalle scale interne. Il riscaldamento sarà a soffitto, alimentato da una pompa di calore, non vi sarà presenza di caldaie a gas, tutto sarà alimentato elettricamente. La scuola sarà dotata di un secondo impianto fotovoltaico di circa 20 Kw, mentre quello esistente, verrà destinato per la palestra. A livello energetico la scuola assumerà la caratteristica di una scuola Nzeb, ossia di un edificio ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ. I lavori indicativamente dovrebbero durare 12 mesi.



I RICORDI

Nel frattempo da alcune settimane il commosso addio alla vecchia scuola elementare Sauro, punto di riferimento per la frazione e per tante generazioni di studenti, provenienti dal vicino capoluogo e dai comuni vicini, è partito con il progetto nato dal Comitato genitori dal titolo "Una foto da lasciare alla storia". Il gruppo realizzerà un libro fotografico sulla scuola da lasciare alla comunità del futuro. Un ex alunno o un ex insegnante possono andare all'esterno della scuola, posizionarsi sulla "X" segnata a terra e farsi una foto o un selfie, inviarlo al numero 338.1301016. Per l'addio definitivo c'è tempo ancora questo fine settimana, poi da lunedì si parte con la demolizione.