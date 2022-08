Un ufo nei cieli del Friuli? No, soltanto un satellite Starlink

AZZANO - Oggetto volante non identificato: molti cittadini hanno segnalato, intorno alle 22 di stasera, 20 agosto, uno strano manufatto luminoso nel cielo notturno sopra Azzano Decimo, ma visibile poi anche in altre zone del Friuli, nell'Ampezzano e fino sul litorale. Una serie di lucine allineate, in orbita ad una quota non troppo elevata. L'oggetto ha destato grande curiosità, ma non si tratta di un'invasione aliena: le luci appartengono a Starlink, una costellazione di satelliti per l'accesso a internet satellitare globale. Il progetto appartiene all'americana SpaceX, che fa capo ad Elon Musk.

La costellazione, una volta completata, sarà costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati che voleranno in orbita terrestre bassa. In Italia il progetto ha iniziato la propria beta nel settembre 2021.

Segnalazioni sono giunte anche da tutto il Veneto a cominciare da Cortina e fino a Jesolo.