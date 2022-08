Starlink avvistato sopra i cieli del Nordest

Oggetto volante non identificato: molti cittadini hanno segnalato, intorno alle 22 di stasera, 20 agosto, uno strano manufatto luminoso nel cielo notturno sopra i cieli del Nordest. Una serie di lucine allineate, in orbita ad una quota non troppo elevata. L'oggetto ha destato grande curiosità, ma non si tratta di un'invasione aliena: le luci appartengono a Starlink, una costellazione di satelliti per l'accesso a internet satellitare globale. Il progetto appartiene all'americana SpaceX, che fa capo ad Elon Musk.