La truffa della telefonata alle aziende: «Buongiorno, siamo addetti della Camera di Commercio...»

Nuovi tentativi di truffa - o di acquisizione di dati sensibili - sono stati segnalati ai danni degli iscritti agli elenchi della Camera di Commercio di Pordenone - Udine. E' di questa mattina la segnalazione proveniente da una ditta di Roveredo in Piano che ha informato gli uffici competenti di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore dell'Ente che ha chiesto informazioni su fornitori, dipendenti, banche e compagine sociale.



Dall'azienda non è trapelato alcun dettaglio. «Invitiamo ancora una volta le imprese, soprattutto le neo iscritte, a porre particolare attenzione a telefonate con richieste di informazioni, anche riservate, sulla propria azienda - è l'appello della Cciaa - e alla corrispondenza, lettere o comunicazioni dal contenuto ambiguo che possono essere erroneamente interpretate come comunicazioni della Camera di commercio di Pordenone-Udine». © RIPRODUZIONE RISERVATA